Ja Rule brengt videoclips uit bij oude muziek

De 43-jarige Amerikaan, bekend van hits als Always on Time en I’m Real, heeft daar met zeven albums nog een flinke klus aan. Wel maakte Ja Rule in een latere tweet duidelijk dat liedjes waarvoor hij destijds al een clip heeft opgenomen niet een nieuwe video krijgen.

De rapper kondigde daarnaast aan dat hij op 12 december met een nieuw album komt. Twelve is de opvolger van Pain Is Love 2 uit 2012.