Freek Vonk speelt dubieuze rol in Bigfoot

Freek Vonk maakt zijn debuut als stemacteur in de animatiefilm Bigfoot Family. Buddy Vedder leent opnieuw zijn stem aan Adam, de hoofdpersoon in de film. Ook Kim-Lian van der Meij en Dennis Weenig keren terug in de stemmencast, meldt distributeur Independent Films maandag.