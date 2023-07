Vriendin Roy Donders laat bilimplantaat verwijderen: ’Het klopte gewoon niet’

„Ze was echt extreem vermoeid. Wakker worden en een uur later alweer doodmoe zijn. Geen energie, geen eetlust”, somt Roy op. „Ik kreeg in één keer pijn aan mijn vingers, mijn gewrichten, allemaal dingen die ik niet kon verklaren”, vult Michelle aan. „Ik herkende mijn lichaam niet meer. Ik wist gewoon: er is iets aan de hand, het klopte gewoon niet.”

Nadat het stel een artikel had gelezen waarin Michelles klachten werden gelinkt aan implantaten, besloot ze de implantaten in haar billen te laten verwijderen. Na de operatie bleek dat een implantaat van boven naar beneden gescheurd was. „Daar had ik blijkbaar last van”, zegt Michelle.

Een week na de operatie gaat het weer een stuk beter met de vriendin van Donders. Michelle heeft meer energie, komt eerder uit bed en heeft weer zin in de dag. „Echt een goede keuze geweest”, zegt Roy. Het koppel wil andere mensen met implantaten oproepen hetzelfde te doen. „Herken je dit en heb je implantaten, en ben je extreem vermoeid, laat ze eruit halen”, aldus Roy. „Luister naar je lichaam”, vult Michelle aan. „Het is prachtig zo’n bilimplantaat, maar je hebt liever een gewoon kontje dat gezond is dan een hoop ellende”, besluit Roy.