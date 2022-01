Felicitatie Douwe Bob pakt niet goed uit

Douwe Bob kon de felicitatie echter niet waarderen. „Zijn jullie mij live aan het bellen op de radio? Dat is toch niet leuk!” De zanger laat weten dat hij graag had gewild dat Radio 538 dit van tevoren had gemeld, waarna hij de telefoon aan een onbekende vrouw overhandigt.

Het is niet bekend wie de moeder van Douwe Bobs tweede dochter is. Met kunstenares Loes van Delft verwelkomde hij 9 december meisje Bobby Lou. Met zijn ex Anouk verwacht de artiest later dit jaar een zoon.