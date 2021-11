Knieval AH na ’Sinterklaas’-relletje: Henk Westbroek mag shoppen voor het goede doel

De altijd alerte Westbroek, in 1982 samen met Henk Temming verantwoordelijk voor het alom bekende lied Sinterklaas, wie kent hem niet, maakte er terstond een foto van en plaatste deze op Twitter met de volgende reactie. ’AH lift mee op het succes van het oorspronkelijke liedje, en heeft als zuinige multinationale kruidenier niet om toestemming gevraagd, laat staan een tegemoetkoming aangeboden in bitcoins, pepernoten of een kwartiertje gratis winkelen. Niet lief!’

Tekst loopt verder onder de tweet

Maandagmiddag werd de 69-jarige zanger gebeld door Albert Heijn. „Ene Remco bood zijn verontschuldigingen aan en vertelde dat de tekst van alle scanners is gehaald”, aldus Westbroek. „Met daarbij de vraag hoe ze het goed konden maken. Ik heb ze mijn kwartiertje gratis winkelen met een super-de-luxe megawinkelwagen voorgesteld en erbij gezegd dat ik dat dan voor de Voedselbank doe.”

’Champagne’

Het voorval noemt Henk weliswaar grappig, maar hij vindt het wel een principiële discussie. „Je mag niet zomaar commercieel meeliften op het auteursrecht van een ander.” Een uurtje later werd hij teruggebeld dat Albert Heijn zijn voorstel een sympathiek idee vond. „Ze moeten dan natuurlijk niet heel kinderachtig de schappen met de duurste producten leeg gaan halen, want ik wil heel veel flessen champagne.”

Westbroek is blij met de uitkomst. „In een tijd dat we tot op het bot gepolitiseerd zijn, is dit een prettige oplossing voor iedereen. Elk conflict is op te lossen met goede wil van beide kanten. En ze mogen gerust de tekst weer gaan gebruiken.”