Hilarisch record Mariah Carey

Haar iconische kerstklassieker All I Want for Christmas Is You heeft drie weken op nummer 1 gestaan. In de nieuwste Hot 100-lijst is het nummer compleet verdwenen. En dat is nog niet eerder gebeurd, meldt Billboard.

Mariah vindt het zelf bijzonder geestig. In een Twitterbericht schrijft ze: „Worth it haaa another record!”, met een huilende smiley van het lachen erachteraan.