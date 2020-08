Griekse songfestivalzanger Agathonas Iakovidis (65) overleden

Iakovidis dankte zijn bekendheid buiten Griekenland aan zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival in 2013 in het Zweedse Mälmo. Hij zong destijds samen met de band Koza Mostra het nummer Alcohol is Free. Dat leverde een zesde plaats op in de finale, drie plekken hoger dan Anouks Birds.

Alcohol is Free haalde na het songfestival in Nederland Single Top 100, met een notering op 95.

Na de deelname van Iakovidis scoorde Griekenland weinig punten meer op het songfestival. Twee keer werd de finale helemaal niet gehaald en in de overige jaren zat een notering hoger dan plaats 19 er niet in. Dit jaar zou de Nederlands-Griekse zangeres Stefania voor het land uitkomen. Ze is inmiddels aangewezen om volgend jaar alsnog naar Rotterdam te gaan.