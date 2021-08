Nieuw lingeriesetje Heleen van Royen te pikant voor Instagram

Gelukkig voor Heleen wordt de voorkant van de sexy selfie niet de strot om gedraaid. Ze schrijft erbij: „Gisteren een nieuw lingeriesetje gekocht. Want behalve een zeer trotse moeder en grootmoeder ben ik ook vrouw en geliefde.”

De boekenschrijfster zegt blij te zijn met de vele rollen die zij mag vervullen in dit leven. „Ik besef heel goed hoezeer ik bof met mijn gezonde lijf. Dus vandaag vieren we Fishnet Friday op vrijdag de dertiende Have a happy one, cheers!”

Heleen heeft de afgekeurde billenselfie voor de zekerheid verplaatst naar Instagram Stories. „Instragram heeft deze foto verwijderd. Ik zie heel veel vrouwenbillen op Insta, dus het is me een raadsel waarom.”