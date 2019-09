Vampierenserie van Diederik van Rooijen in première in Cannes

Heirs of the Night speelt zich af in 1889 en vertelt het verhaal over de vijf overgebleven vampierenclans in Europa, die trainen om te overleven. In hun midden is de veertienjarige Alisa, die de macht heeft om te kiezen tussen het eeuwige leven als een vampier of alle vampiers te laten leven als mensen. De tv-serie is gebaseerd op de Duitse boekenreeks Die Erben der Nacht.

In de grote internationale serie spelen diverse Nederlandse acteurs mee, zoals Monic Hendrickx, Sallie Harmsen, Anna Drijver en Benja Bruijning. Heirs of the Night is ontwikkeld door de Nederlandse producent Lemming Film, in samenwerking met drie Europese omroepen: AVROTROS, NDR (Duitsland) en NRK (Noorwegen).

De vampierenserie is in het voorjaar van 2020 bij de NPO te zien.