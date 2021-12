Keanu Reeves verwacht geen vervolg op The Matrix Resurrections

„Als ik zou moeten stemmen dan zou ik zeggen dat Lana niet nog een Matrix zou doen”, zei Reeves, die in The Matrix Resurrections opnieuw de rol van Neo vertolkt, een voormalig softwareprogrammeur die erachter komt dat hij in een wereld leeft die niet echt bestaat.

Ook producer James McTeigue heeft volgens entertainmentwebsite NME bevestigd dat er geen plannen zijn voor meer Matrix-films. Toch maakte Wachowski de vierde film nadat ze jarenlang had gezegd dit niet te gaan doen.

The Matrix Resurrections, die achttien jaar na de laatste film komt, is het vierde deel in de succesvolle reeks. De eerste Matrix-film verscheen in 1999, de tweede en derde film verschenen allebei in 2003. The Matrix Resurrections zal na de lockdown in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. De film zou eigenlijk op 23 december in première gaan.