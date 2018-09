Vivienne van den Assem op de vuist met Laura Ponticorvo

Vrijdagavond was in de MTV-uitzending te zien hoe Vivienne Jasmine Sendar versloeg. ''Ik vond het heel spannend, maar het vechten in de ring maakte extra power bij mij los'', zei de brunette na afloop van de wedstrijd.

Het finalegevecht wordt vrijdagavond opgenomen in Hotel Arena in Amsterdam. MTV zendt deze wedstrijd tussen Vivienne en Laura volgende week vrijdag 18 oktober uit.

Met deze wedstrijden vragen de dames aandacht voor de situatie van meisjes in ontwikkelingslanden. Because I am a Girl Knock-Out is een samenwerking tussen Plan Nederland en MTV.