Peter van der Vorst rekent op nog tien jaar GTST

Ondanks dat de reclame-inkomsten bij RTL fors zijn gedaald door de coronacrisis, is Peter van der Vorst niet van plan om de soap te vervangen door een goedkoper alternatief. „Goede tijden is al dertig jaar een instituut. Er is me veel aan gelegen dat overeind te houden. En dat lukt gewoon op dit moment”, vertelt hij in De Volkskrant.

Wel is het aantal afleveringen teruggebracht van vijf naar vier per week. „Dat was een tijdelijke ingreep, om de serie uit te smeren tijdens de opnamestop, maar dat blijft zo”, aldus de programmabaas. „Veel kijkers met jonge kinderen vinden het fijn dat het amusement op vrijdag, The Voice, nu al om acht uur begint op RTL 4. Voor ons is het ook een goede manier om kosten te besparen. Reclame-inkomsten zijn fors gedaald, door corona.”

Van der Vorst heeft vertrouwen in de toekomst van de langstlopende soap van Nederland. „We gaan door. Ik ga er zelfs van uit dat we over tien jaar het 40-jarig bestaan vieren.”