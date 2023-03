Premium Het beste van De Telegraaf

Dit is Mafs, maar het lijkt ’Temptation island’ wel...

Blijven Loes en Wichan getrouwd of doen ze hun ringen af? Ⓒ foto: RTL

Trouwen met een wildvreemde... niet veel mensen moeten er aan denken. In Married at first sight wordt er dit seizoen dan ook weer volop geworsteld met het concept van eerst trouwen dan bouwen. Maar voor de kijker is het smullen. Dinsdag en woensdag zien we in de eindgesprekken wie de ring in de schaal gooit en wie getrouwd blijft.