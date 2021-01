Robin Thicke maakt comeback na zes jaar

Thicke draagt de plaat op aan degenen die de muzikant heeft verloren en de mensen in zijn leven die hem hebben ’gemaakt tot wie hij nu is’, inclusief zijn overleden vader, Alan Thicke, die in 2016 overleed.

„Ik heb het gevoel dat ik eindelijk de persoon ben die ik wilde zijn. Ik kan overal om lachen, waarvan ik me realiseer dat het een grote superkracht is. Ik heb het volledig omarmd en dat is het beste geweest voor mijn ziel”, laat hij weten in een verklaring.

„Toen ik de zin On Earth, and in Heaven las, besefte ik dat ik daarover zing: de mensen die er niet meer zijn en de mensen die hier zijn en me hebben gemaakt tot wie ik ben. Deze muziek is de zonneschijn na de regen.”