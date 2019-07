Kristen Stewart praat met geesten

„Er is een energie waar ik heel gevoelig voor ben. Niet alleen met geesten, maar ook met mensen. Mensen laten heel vaak hun energie achter in ruimtes”, aldus Stewart. De actrice bekent ook dat ze het niet aandurft om filmopnames te maken in een „raar klein dorpje, in een vreemd appartement.” „Dan zal ik letterlijk zeggen: nee alsjeblieft, dat kan ik niet aan. Laat iemand anders dat doen, wie dan ook. Maar ik doe het niet.”

Gelukkig kan Kristen in bange tijden weer rekenen op de steun van haar vriendin Stella Maxwell. Stewart en het 29-jarige Nieuw-Zeelandse model gingen in 2018 na een relatie van twee jaar uit elkaar, maar zijn sinds kort weer samen. Stella vergezelde haar vriendin zelfs naar de fotoshoot voor Vanity Fair, die nog vroeg naar haar liefdesleven. „Ik date alleen met mensen die mij aanvullen”, was het enige dat Kristen daarover kwijt wilde.

De actrice heeft haar privéleven altijd enorm afgeschermd. Ze wil vrijwel nooit iets kwijt over haar liefdesleven. „Het doet me nu niet zo veel meer, maar ik was altijd erg gefrustreerd dat ik als een trut werd gezien alleen omdat ik niet gewillig in het middelpunt van de belangstelling wilde springen. Ik ben in geen enkel opzicht rebels. Ik ben totaal niet tegendraads. Ik wil alleen ma