Manager model Summer de Snoo (10): moeder wil te vroeg cashen

De breuk tussen het tienjarige topmodel Summer de Snoo en haar manager Anthony de Vos haalde maandag het nieuws. De laatste maanden maakte het meisje in Nederland furore met haar modellencarrière die zich in New York zou voortzetten. Maar ineens was daar een bericht op Instagram dat de succesvolle Summer het contact met haar manager had stopgezet. Deze wil daags erop graag een toelichting geven.