Nieuwkomer Ajax gaat los op Johan Derksen

Voor de camera van Veronica Inside liet Derksen weten ’helemaal geen vertrouwen in Promes’ te hebben. „Die jongen heeft het eigenlijk nog nergens helemaal waargemaakt, in het Nederlands elftal ook nooit. Hij stond in Spanje niet in de basis. In Rusland schoot hij er nog weleens één in, alleen zagen we daar zelden beelden van. Maar ik vind Promes niet een speler die Ajax beter maakt.”

Quincy Promes Ⓒ Hollandse Hoogte

Promes, die door de Amsterdammers voor de komende vijf jaar is vastgelegd voor een transferbedrag dat nog kan oplopen tot 17,2 miljoen euro, is het duidelijk niet eens met de mening van Derksen. De 27-jarige Ajacied beet zaterdagmiddag van zich af, door op sociale media drie foto’s te delen, waarmee hij de draak probeerde te steken met de voetbalanalist.

Ⓒ Instagram

Grootste clown

In zijn eerste bericht schrijft Promes: „Johan diksnor Derksen is de grootste clown in de voetbalwereld.” Voor zijn tweede post had de international een screenshot gemaakt van de Wikipedia-pagina van Johan Derksen, waarop onder meer zijn (professionele) voetbalcarrière te zien is. Dit tot grote hilariteit van Promes, die – kijkend naar de emoji’s – niet meer bijkomt als hij ziet van welke voetbalclubs Derksen de kleuren heeft mogen dragen.

Ⓒ Instagram

En daarmee was het nog niet gedaan. Zijn laatste bericht bestond uit een foto van een zichtbaar gehavende Derksen, kort nadat hij thuis van de trap was gevallen en daarbij een zware hersenschudding, een gebroken arm en diverse breuken in zijn gezicht opliep. „Ik wens jou wel het beste, meneer Derksen”, schreef Promes erbij.

Quincy Promes heeft inmiddels al zijn berichten verwijderd.

Ⓒ Instagram