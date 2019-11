Dit ziet Mary-Kate Olsen als haar grootste prestatie

Tijdens een presentatie op het hoofdkantoor van winkelketen Kohl’s, waarmee de zussen dit najaar een gezamenlijke collectie uitbrengen, vroeg de ceo van dat bedrijf dit weekend aan Mary-Kate wat ze ziet als haar grootste prestatie. „Waarschijnlijk is dat mijn relatie met jou”, antwoordde die daarop, kijkend naar haar zus. Ashley stemde daarmee in. „Die is zo belangrijk.”

De twee-eiige tweeling werkt al van jongs af aan samen. Ze waren zeven maanden toen ze gecast werden als Michelle, de jongste dochter in sitcom Full House. Na het einde van die serie maakten ze als tieners nog een reeks films waarin ze naast elkaar te zien waren. Rond hun twintigste stopten Mary-Kate en Ashley met acteren en stortten ze zich op hun mode-imperium.

De inmiddels 33-jarige zussen lieten eerder dit jaar in een interview met de Wall Street Journal ook al weten veel waarde te hechten aan hun sterke band, die ze met een huwelijk vergeleken. „We leren al 32 jaar hoe we beter kunnen communiceren”, geeft Ashley toe. „We hebben onze ups en downs gehad. Maar we doen alles samen.”