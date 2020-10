Lily James praat niet over affaire in show Jimmy Fallon

Ⓒ anp

Lily James is voor het eerst weer op televisie verschenen sinds vorige week bekend werd dat ze een affaire heeft met de getrouwde Dominic West, haar tegenspeler in de serie The Pursuit Of Love. De 31-jarige actrice werd woensdag geïnterviewd door Jimmy Fallon in The Tonight Show maar moeilijke vragen werden niet gesteld. Hoogstwaarschijnlijk mocht Fallon niet naar het privéleven van Lily vragen.