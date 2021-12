Famke Louise wil genderneutrale opvoeding: ‘Een echte man maakt een man hè’

In de aflevering wordt een genderrevealparty georganiseerd: een feestje waarop het geslacht van de baby bekend wordt gemaakt. Enigszins opmerkelijk, omdat de zangeres eerder bij Beau zei het kindje genderneutraal op te willen voeden. Nadat vele gasten een gokje hebben gewaagd, wordt de spanning verbroken: er komen blauwe slierten uit het kanon. Famke en Denzel, en hun familie, zijn door het dolle heen. „Een echte man maakt een man hè. Ik ben zo blij dat ik dit met jou heb mogen doen”, zegt Famke Louise. „En ik ben zo benieuwd hoe onze jongen eruit gaat zien, echt niet normaal.”

Op sociale media uitten volgers hun verbazing over het feit dat Famke Louise blauwe hartjes gebruikt, terwijl het stel eerder had aangekondigd het kindje genderneutraal te willen opvoeden. Dennis Schouten grapt: „Rapper Famke Louise (22) en haar vriend Denzel Slager gaan hun eerste kindje genderneutraal opvoeden. Zei je eerder, ik denk dat het heel schadelijk is voor de ontwikkeling dat je nu steeds blauwe icoontjes gebruikt.” Een ander schrijft: „En het ‘geslacht’ was niet belangrijk. Gender neutraal was het 🤨”, waar weer iemand op reageert met: „Genderneutraal opvoeden is anders dan het geslacht weten.”

In augustus zeiden de 23-jarige Famke en de 28-jarige Denzel, bekend van Love Island, in verwachting te zijn. De zwangerschapsreis en alles eromheen wordt momenteel vastgelegd in de realityserie.