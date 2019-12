Sint-shows scoren op pakjesavond

De Paul de Leeuw-show Sint & Paul Pakken Uit! stond donderdagavond lijnrecht tegenover de Sint-show van Dieuwertje Blok Heerlijk avondje voor Sinterklaas. De Leeuw wist met 1,3 miljoen kijkers op RTL 4 ongeveer 200.000 kijkers meer te boeien dan Blok op NPO 1.

Sinterklaas was tijdens pakjesavond niet sterk genoeg voor het NOS Journaal op NPO 1. Het nieuwsbulletin was met 1,5 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond.