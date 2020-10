TV-aannemer Bob Sikkes: ’Ik heb geen toverstaf’

Bob Sikkes: „Iedereen wil een rietgedekte woning voor drie ton.” Ⓒ Moon Jansen

Dakkapel of uitbouw? Ligbad of inloopdouche? Bouwdeskundige Bob Sikkes (55) durft het steeds beter aan om in Kopen zonder kijken zonder ruggespraak cruciale keuzes te maken met het geld van woningzoekers. „Als er geen budget meer is, houdt het echt op. Ik heb geen toverstaf.”