Roderick Veelo kondigt vertrek bij RTL aan

De journalist is positief over de zender waarvoor hij vijftien jaar lang in dienst was. „Op 1 november - na precies 15 jaar - vertrek ik bij RTL. Een afscheid van een geweldige nieuwsredactie en van een dierbare familie”, schrijft hij. Waarom hij dan toch besloten heeft afscheid te nemen, verklaart hij vervolgens: „Echter de drang om weer op eigen benen te staan is groot. Dat zal onder meer te horen zijn in een uitbreiding van onze ‘award winning’ podcast TPO.”

Zijn volgers betreuren zijn vertrek bij de zender, maar laten ook weten hem te zullen blijven volgen via zijn podcast TPO (The Post offline), die hij samen met Bert Brussen verzorgt. In 2018 won Veelo daarmee twee awards tijdens de Online Radio Awards. Hij kreeg zowel de prijs voor beste podcast als die voor beste presentator.