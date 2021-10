Stersopraan Edita Gruberová (74) overleden

Gruberová wordt gezien als een van de meest bewonderde operazangeressen. Vorig jaar kondigde ze al aan te stoppen met optreden en een punt te zetten achter haar muzikale carrière.

Als sopraan zong Gruberová in de belangrijkste operahuizen van de wereld. Ook trad ze vaak op bij grote operafestivals, zoals Glyndebourne en Salzburg. In 2007 stond ze nog in Het Concertgebouw in Amsterdam tijdens het Holland Festival, waar ze het slotconcert verzorgde.