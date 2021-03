Wit-Rusland uitgesloten van Songfestival

Twee weken geleden werd al een inzending aangemeld die veel kritiek kreeg. Het werd uitgevoerd door Galasy Zmesta, een band die enorm op de hand is van president Loekasjenko en eigenlijk altijd politieke liederen maakt. In de tekst zitten verwijzingen naar de politieke crisis in het land met als doel om het huidige regime in het land in een positief daglicht te zetten.

Eerder deze week werd door Wit-Rusland een nieuw lied ingeleverd bij de organisatie, maar ook deze inzending, die niet bekend is gemaakt, is te politiek gevoelig. Het lied werd wederom uitgevoerd door Galasy Zmesta.

Politieke boodschappen

Volgens een verklaring van de European Broadcasting Union, de omroepkoepel die het jaarlijkse liedjesevenement organiseert, is de nieuwe inzending zorgvuldig bestudeert. Maar kon uiteindelijk toch niet de toets van de kritiek niet doorstaan. Politieke boodschappen mogen niet op het Eurovisie Songfestival.

In eerste instantie zou Wit-Rusland het duo VAL naar Rotterdam sturen. Zij wonnen vorig jaar de nationale selectie. Maar in september kreeg het tweetal te horen dat de omroep geen prijs meer stelde op hun bijdrage voor 2021. Reden daarvoor was dat de twee artiesten zich negatief hadden uitgelaten over de vorig jaar gehouden presidentsverkiezingen die officieel door Loekasjenko werden gewonnen. Nederland erkent die uitslag niet, net als vele andere landen. Sinds de verkiezingsuitslag is het Oost-Europese land het toneel van maandenlange politieke protesten.

In totaal zullen in Rotterdam, in mei van dit jaar, 39 landen aantreden tijdens het Eurovisie Songfestival.