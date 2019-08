Daniel Craig bezoekt rugbywedstrijd

Craig, die momenteel bezig is met het filmen van de 25e James Bond-film, zag in het Twickenham Stadion in Londen hoe Engeland voor het eerst sinds februari vorig jaar van Wales wist te winnen. De acteur, gehuld in zonnebril en zwarte cap, genoot zichtbaar van het spektakel.

De opnames van de nog titelloze Bond-film zijn al een tijdje aan de gang, maar verlopen niet geheel vlekkeloos. Craig liep een enkelblessure op en moest daarvoor onder het mes. In diezelfde periode raakte ook een crewlid gewond na een explosie op de set.

Vooralsnog moet de film volgend jaar april uitkomen.