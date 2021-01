Demi Lovato neemt lied op na bestorming Trump-aanhangers

„Ik ben in de studio bezig met iets speciaals na de aanval op de democratie van vandaag. Mijn hart is gebroken. Het maakt me verdrietig hoe naïef ik was om te denken dat dit onmogelijk kon gebeuren, en toch gebeurde het”, schrijft ze. „Dit mag nooit meer gebeuren. Ik ben boos en schaam me.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat Demi muziek uitbrengt als reactie op de Amerikaanse politiek en de regering van Donald Trump. In de aanloop naar de verkiezingen in november kwam ze met haar single Commander In Chief, waarin ze zich kritisch uitspreekt over Trump. Het nummer leverde haar destijds flink wat kritiek op. Fans vonden de politieke toon misplaatst.