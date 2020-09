’Catherine genoot van lockdown’

De hertogin van Cambridge ontmoette dinsdag andere moeders in Londen om steun te betuigen aan vrijwilligers die het welzijn van gezinnen hebben ondersteund tijdens de pandemie. „Ze zei dat iedereen het moeilijk heeft gehad, maar het ook fijn was om tijd met het gezin te hebben”, vertelde een van de moeders aan People. „Het klonk alsof ze de lockdown erg waardeerde vanwege de extra tijd die ze met familie heeft kunnen doorbrengen en ze de positieve dingen eraan kon inzien”, stelt een andere moeder.

Catherine erkent dat een moeilijke periode is, maar dat het belangrijk is om met elkaar blijven praten. „Iedereen heeft behoefte aan vriendschap. Het moet erg lastig zijn om die afstand te moeten bewaren. Maar het is goed om te luisteren en gehoord te worden. Het is zo belangrijk voor je emotionele welzijn. (...) Je kunt je nu zo geïsoleerd voelen, maar je zou juist trots moeten zijn.”

Prins William liet onlangs nog weten dat hij het ’geweldig’ vond om de kinderen altijd in de buurt te hebben, maar dat hij ook een ’zucht van verlichting’ slaakte toen prins George (7) en prinses Charlotte (5) weer naar school mochten.