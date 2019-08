Is Brooklyn Beckham weer single?

De twee zijn al niet meer samen gespot sinds hun bezoek aan Wimbledon op 14 juli. Ook op de sociale media van de Beckhams was Hana de laatste tijd opvallend aanwezig, terwijl ze daarvoor toch bij diverse familie-aangelegenheden van David en Victoria aan mocht schuiven. Ook was ze met de Beckhams te zien bij het Cannes Filmfestival en Victoria’s Fashion Week-show. Maar ook tijdens Cannes zouden ze ruzie hebben gemaakt en moest er zelfs een beveiliger aan te pas komen om de twee uit elkaar te halen.

Het was ook om die reden dat vader David Beckham zich in juni nog mengde in de relatie van zijn zoon, door een stevig gesprek met hem te voeren. Volgens een insider heeft het stel na acht maanden daten dan ook definitief een punt gezet achter hun relatie, vanwege de vele publiekelijke ruzies. na een serie ruzies in het openbaar. In juni bemoeide vader David zich nog met hun relatie, en mogelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen.