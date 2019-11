Ewout Genemans lichtgewond na gewelddadige overval

„Het is inderdaad zo dat ik ben beroofd”, vertelt Ewout aan RTL Boulevard. „In het belang van het onderzoek kan ik niet zeggen hoe dat is gebeurd. Natuurlijk heb ik veel vertrouwen in het politieonderzoek. Maar het is natuurlijk een heftige gebeurtenis. Gelukkig heb ik er fysiek alleen wat schrammen en blauwe plekken aan overgehouden.”

Ewout parkeerde net zijn auto bij zijn huis in Amsterdam, toen de aanvallers hem te grazen namen. De politie laat weten dat twee mannen zijn autodeur open trokken en hem sloegen. „Hij heeft geprobeerd zich te verdedigen. Het was overduidelijk dat hij aan de beurt was om beroofd te worden”, zo vertelt een woordvoerder van de politie. De overvallers zijn er vandoor gegaan met zijn telefoon.

Opmerkelijk genoeg vond de aanval kort na de eerste uitzending van het programma Bureau Burgwallen plaats, waarin Ewout een bende ontmaskerde die willekeurige slachtoffers op straat beroofden. „Het is wel heel toevallig dat ik nu een programma op tv presenteer waarin we aandacht besteden aan dit soort berovingen. Anders dan in het programma lijkt dit op een doelgerichte actie. Het was niet zo dat ik daar toevallig liep. Ze lijken bedacht te hebben om mij op deze manier te beroven”, zegt Ewout tegen RTL Boulevard.

De politie denkt echter wel dat het toeval is. „De verdachten uit het programma zijn andere types. Wij denken niet aan een connectie. Maar hij zal misschien aandacht hebben gekregen van iemand die de beroving de moeite waard vond en dat dit toeval is. We gaan er wel vanuit dat dit gericht was op Ewout.”