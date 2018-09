Dochter Frank Sinatra wil DNA-test 'halfbroer'

Julie Sinatra claimt al jaren een kind van Ol’ Blue Eyes te zijn. Zij noemt zichzelf ook de dochter van Sinatra nadat zij haar DNA, zonder toestemming, heeft vergeleken met dat van familie van Sinatra. Julie Lyma liet haar achternaam in 2000 officieel veranderen.

"Zodra ik de foto van Ronan zag wist ik het", zegt Julie tegen RadarOnline. "Geen twijfel mogelijk. Hij heeft mijn ogen en de neus, voorhoofd en jukbeenderen van onze vader."

De vrouw biedt aan een DNA-test te doen. "Ik zou graag willen dat Frank jr. ook iets wil betekenen in deze zaak maar de hele familie laat Ronan links liggen."

Frank jr. is de zoon van Frank en Nancy. Julie (video onder) werd in 1943 geboren uit een affaire met Dorothy Bunocelli. Ronan is de zoon van Mia Farrow en wellicht Sinatra. Zij onthulde dat vorige week. Mia en Frank zetten hun liefdesrelatie voort nadat zij was getrouwd met Woody Allen.