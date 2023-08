ABBA-ster Agnetha Fältskog komt in oktober met hernieuwd album

In een brief aan haar fans schrijft Fältskog dat zij een paar jaar geleden een van de liedjes op haar plaat A hoorde. „Opeens vroeg ik me af: hoe zou het album klinken als we het nu hadden gemaakt?” Fältskog kon niet stoppen met nadenken over het antwoord op die vraag en dus nam ze contact op met de mensen die haar album uit 2013 hebben geproduceerd. Uiteindelijk ontstond een hernieuwde samenwerking.

„Een tijdje later hoorde ik het eerste herbewerkte nummer, en ik moet zeggen dat ik er absoluut weg van was!”, zegt Fäldskog. „Het klonk zo fris en modern, zelfs beter dan ik het me had voorgesteld!”

Donderdag verscheen ook een nieuw nummer van de zangeres, getiteld Where Do We Go From Here. Het lied is het eerste nieuwe muzikale repertoire van Fältskog in tien jaar.