Deze woorden gebruikte Denzel Washington om Will Smith te troosten

Een grap van Chris Rock over het kapsel van Will Smiths echtgenote Jada Pinkett Smith, waarbij werd gerefereerd aan de film GI Jane waarin actrice Demi Moore haar hoofd kaal schoor, viel compleet verkeerd. Jada lijdt aan de ziekte alopecia, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.

Smith, die zichtbaar kwaad was, stormde het podium op en gaf Rock een klap in zijn gezicht. Terwijl hij terugliep naar zijn plek op de eerste rij, riep hij: „Houd de naam van mijn vrouw uit je verdomde mond!”

’Wees voorzichtig’

Kort na het incident won Smith de award voor ’Beste Acteur’ voor de film King Richard. De acteur nam de prijs in ontvangst en verontschuldigde zich in tranen aan de Academy voor zijn emotionele uitbarsting. Tijdens zijn dankwoord onthulde Smith dat Denzel Washington hem tijdens het reclameblok had getroost met de woorden: „Wees voorzichtig, want op je hoogtepunt probeert de duivel je te pakken te krijgen.”

Ook acteurs Bradley Cooper en Tyler Perry staken Smith na het incident een hart onder de riem.