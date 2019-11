Herman den Blijker stapt over naar Talpa

Den Blijker maakt al jaren televisieprogramma’s voor RTL, veelal samen met ’meneer Reimers’, met wie hij talloze hotels onder handen nam in het programma Herrie in het hotel, maar hij vindt het nu tijd voor een overstap. „Ik maak de overstap na aanhoudend enthousiasme en positiviteit bij Talpa. Dat geef me veel energie”, zei Herman.

De tv-kok tekent een contract van vier jaar. „Ik krijg heel veel ruimte de komende vier jaar. We gaan er vol gas tegenaan.” Talpa Network bevestigt de komst van de chef-kok en presentator met een persbericht. De zendergroep maakt op een later moment meer bekend over de invulling van de programma’s „en hoe de andere gezamenlijke activiteiten eruit gaan zien.”

Marco Louwerens, directeur Televisie: „Herman is een uitgesproken, oprecht karakter dat in al die jaren zichzelf is gebleven. Zijn liefde voor lekker en goed eten spat van het scherm. Mede vanwege zijn Rotterdamse directheid is hij onweerstaanbaar voor zijn vele fans. Ik verheug me op alle mooie programma’s die we met elkaar gaan ontwikkelen en op het plezier tijdens het maken.”