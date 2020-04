Corona-editie Serious Request van start

Anders dan bij de jaarlijkse actie van 3FM voor de kerst, gaan de dj’s nu niet door het land. Voor 3FM Serious Request: Never Walk Alone blijven ze veilig in de studio. De dj’s die in shifts van zes uur te horen zijn tijdens deze editie zijn Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman.

De radiozender wilde graag iets bijzonders doen in de coronacrisis. „Deze bizarre tijd vraagt om een bijzondere actie. 3FM Serious Request verbindt en dat is nu meer nodig dan ooit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: veelal thuis en vaak afgezonderd van anderen. Toch kunnen we samen iets doen. Bij 3FM willen we graag ons steentje bijdragen en ik nodig iedereen uit om met ons mee te doen en het Rode Kruis te steunen”, zei zendermanager Sharid Alles eerder.