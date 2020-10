Spice Girls houden hoop op terugkomst Victoria

Hoewel Victoria Beckham al meerdere malen heeft duidelijk gemaakt het niet te zien zitten om weer als Spice Girl op het podium te staan, proberen Mel C, Mel B, Emma Bunton en Geri Horner haar nog steeds over te halen om mee op tournee te gaan. In gesprek met The Daily Star laat Mel C bovendien weten dat ze dat nog best wel eens ziet gebeuren. „We denken graag dat ze op een gegeven moment bij ons zal komen.”

En hoewel 2020 nu niet bepaald het jaar is voor concerten, heeft de zangeres toch ook al volop plannen voor nieuwe optredens. „We zouden graag meer shows doen, echt waar. Het is duidelijk dat dit jaar gek is geworden en niemand weet wat er met shows gaat gebeuren. Maar persoonlijk, zou ik graag Spice Girls-optreden doen in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en eindelijk in Australië. Op al die plekken waar we nog nooit zijn geweest. We hebben het er steeds over dat Victoria mee zou moeten gaan. Misschien, zal ze dat ooit doen. Ik zal alles doen wat ik kan om te proberen ons weer met zijn allen op het podium te krijgen.”