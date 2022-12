Matt Lucas stopt als presentator van The Great British Bake Off

Matt Lucas houdt het na drie seizoenen voor gezien als presentator van The Great British Bake Off, het programma waar Heel Holland Bakt op is gebaseerd. De Britse comedian laat dinsdag op Twitter weten dat hij stopt omdat hij het te druk heeft met andere projecten.