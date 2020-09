’Crisisberaad prins Andrew en Queen over Epstein-schandalen’

Ⓒ Getty Images

Door de lockdown hebben prins Andrew en koningin Elizabeth elkaar lange tijd niet kunnen zien. Naar verluidt zou de Britse prins onlangs zijn afgereisd naar Balmoral om na vijf maanden eindelijk een kopje koffie met zijn hoogbejaarde moeder te drinken. Maar of dit langverwachte momentje samen nou heel gezellig was? Volgens The Sun was er sprake van een heus crisisberaad!