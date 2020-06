Lana del Rey verwijdert op verzoek foto plunderaars

Tinashe plaatste een foto van zichzelf waarop ze te zien was bij een demonstratie in Hollywood. Daarmee kreeg de singer/songwriter de handen op elkaar van haar volgers. „Je bent de enige beroemdheid die ik echt heb zien demonstreren”, schreef een van hen. Eerder op zondag had Tinashe Lana del Rey gevraagd een foto van haar account te verwijderen waarop te zien was dat mensen aan het plunderen waren. Ze bedankte Lana omdat ze zangeres dat ook daadwerkelijk had gedaan.

Ariana Grande was ook aan het demonstreren in Hollywood. De zangeres plaatste foto’s om te laten zien dat er niet alleen rellen waren tijdens de protesten. Ariana schreef bij haar foto’s dat er meer aandacht moet zijn voor de vreedzame demonstraties tegen het politiegeweld waar zwarte Amerikanen mee te maken hebben.

Sinds een week wordt er in Amerika fel geprotesteerd nadat George Floyd op gewelddadige wijze werd gearresteerd. Op beelden van die arrestatie is te zien hoe een agent minutenlang geknield op de nek zit van de man. Die overleefde het politiegeweld niet.

De protesten zorgden voor veel onrust in een aantal Amerikaanse steden.

