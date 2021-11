Frank Visser trots op kwart eeuw op tv: ’Het is een kunst om het zo lang vol te houden’

Visser begon in 1995 met zijn eigen programma bij de NCRV. „Ik wil geen honderdjarige worden die doorgaat om te kunnen zeggen: ik ben nú de alleroudste op televisie”, belooft Visser. „Maar ik kijk wel met veel genoegen op de lange periode terug. Ik spreek vaak mensen die in de televisiewereld werken en zeggen dat het best bijzonder is. Het is een kunst om het zo lang vol te houden, met al die omroepbazen.”

De televisierechter noemt zijn grote zwakte dat hij een emotioneel mens is. „Maar als rechter moet je je emoties er eigenlijk buiten houden”, zegt Visser. „Ik probeer me wel altijd voor te stellen wat ik aanricht met een uitspraak. Maar tegelijkertijd mag dat niet uit de hand lopen. Degene die gelijk heeft moet winnen, niet degene die het zieligst is.”

Laagdrempeliger

Als Visser iets zou mogen veranderen aan het rechtssysteem in Nederland, zou hij willen dat het proces om naar de rechter te stappen laagdrempeliger wordt ’zodat veel meer mensen bij de rechter terecht kunnen’. Verder vindt Visser dat ’we in Nederland moeten stoppen met dat oeverloze doorprocederen’.

Visser maakte in 2016 de overstap naar SBS, waar hij momenteel een aantal programma’s maakt.