Sander Hoogendoorn: ’Drugs is fijn”

In een serie plaatjes op zijn Insta Stories vergelijkt hij de suggestie met andere, om te laten zien hoe onnozel het in zijn ogen is. Hij reageert daarmee op Twitteraars die eveneens voorbeelden geven, als ’minder snackbars tegen obesitas’. „Minder winkels in de strijd tegen shopverslaving, minder artsen zodat we minder ziek zijn, minder muziek tegen gehoorbeschadiging, minder stranden om verbranden tegen te gaan, überhaupt minder eten zodat we minder dik zijn, alle stoplichten weg in de strijd tegen door rood rijden.” En hij sluit dan ook af met: „Drugs is fijn.”

Ⓒ Instagram

Ook festivalorganisator MOJO heeft donderdag verbolgen gereageerd op minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. „Het is wel heel erg kort door de bocht om het drugsprobleem bij de festivals te leggen”, reageert een woordvoerster van MOJO. „Ga de stad in, kijk eens wat daar allemaal gebeurt. Het is wel erg stigmatiserend om nu de festivals aan te pakken”, vindt MOJO, dat ongeveer twaalf festivals organiseert. „Daarbij werken we samen met de politie, en we controleren onder meer aan de poorten.”

Directeur Eric van Eerdenburg van driedaags festival Lowlands (ook van MOJO) stelt dat Grapperhaus zich beter kan richten op de bron. „Dat zijn de drugslabs.” De festivaldirecteur noemt het ’zo makkelijk om een maatschappelijk probleem af te wentelen op de festivals’.

Het ministerie laat inmiddels weten dat ’minder festivals’ geen beleid gaat worden.

Bekijk ook: Minder festivals in strijd tegen drugs