De láátste... ’Week van Willibrord’

Buitenland

Hiker (23) uit Utrecht valt tijdens ontbijten van klif in Amerikaans gebergte en overlijdt

Een 23-jarige Utrechter is in de Appalachen om het leven gekomen nadat hij van een klif was gevallen. De Nederlandse hiker was aan een rand in het Amerikaanse berggebied aan het ontbijten toen hij zijn evenwicht verloor en naar beneden stortte. Hij overleed later in het ziekenhuis.