’Schandaalkoning Juan Carlos is gouden kooi beu’

Door Onze redactie

Ⓒ BrunoPress

Sinds de zomer van 2020 slijt de voormalige Spaanse koning Juan Carlos (84) zijn dagen in een riante villa op een privé-eiland in Abu Dhabi. Aan luxe heeft hij geen gebrek, maar toch is hij zijn luizenleventje in het emiraat volgens een expert beu. „Het maakt hem niet uit of hij daarmee de reputatie van zijn familie beschadigt.”