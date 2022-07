Ava Max gebroken door schietpartij na concert Philadelphia

„Ik ben gebroken door de schietpartij die heeft plaatsgevonden na onze show in Philly gisteren”, schrijft de zangeres op sociale media. „Ik weet niet wat er met dit land is gebeurd. Overal waar we komen zijn we doodsbang. We zijn getraumatiseerd.”

De 28-jarige zangeres, onder meer bekend van het nummer Sweet But Psycho, trad op tijdens een concert dat in het kader van Independence Day werd georganiseerd. Ze hoopt dat iedereen in de toekomst veilig is bij dergelijke shows en evenementen. „Dit moet stoppen.”