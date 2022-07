Zanger William Hart (77) van r&b-groep Delfonics overleden

The Delfonics, met William Poogie Hart als leadzanger, hadden vooral in de jaren zestig en zeventig succes en scoorden hits met nummers als La-La Means I Love You en Didn’t I (Blow Your Mind This Time). Beide liedjes zijn ook te horen op de soundtrack van Quentin Tarantino’s film Jackie Brown uit 1997.

Nummers van de groep werden ook meerdere keren gesampled. Zo ook Ready or Not Here I Come (Can’t Hide from Love) waarvan The Fugees-hit Ready or Not de meest bekende is.