Schoonmaakster klaagt Chris Brown aan na aanval hond

De twee schoonmaaksters waren er volgens de rechtbankpapieren, die in handen zijn van TMZ, van op de hoogte dat er twee honden zijn huis woonden, maar die zouden altijd in een aparte ruimte zijn gehouden terwijl zij aan het werk waren. Het ging mis toen een van de vrouwen de achtertuin in liep en door een van de dieren, een Kaukasische herder, werd besprongen. Ze zou daarbij in haar arm, been en gezicht gebeten zijn.

Na de aanval belde Chris een ambulance voor de vrouw, die meerdere operaties zou hebben ondergaan. De aanklaagster beweert dat ze ten tijde van het incident dacht dat haar zus zou overlijden omdat die zoveel bloed had verloren. Avila zegt emotionele schade te hebben opgelopen bij het zien van de hondenaanval, en stelt last te hebben van PTSS en paniekaanvallen. Ze wil een schadevergoeding van Chris zien.

Het is niet duidelijk of de gebeten vrouw zelf al een regeling met Chris heeft getroffen, of dat zij ook nog juridische stappen zal ondernemen.