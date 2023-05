Kibbelkoppel Ben Affleck en Jennifer Lopez alweer in de clinch?

Twee decennia later gaan Ben en Jen dus als man en vrouw door het leven, al is het de vraag in hoeverre die verbintenis hun leven heeft verrijkt. Elke maand zien we namelijk wel een foto verschijnen van een beteuterde Ben die, zo lijkt het, en plein public op zijn nummer wordt gezet door zijn temperamentvolle zangeres.

En dat terwijl je van het meest gefotografeerde showbizzstel van dit moment wel mag verwachten dat het zich altijd bewust is van de aanwezigheid van paparazzi. Maar niets blijkt minder waar, zo werd deze week eens te meer duidelijk tijdens de première van Jens film The Mother. Nota bene op de rode loper kregen ze het voor de zoveelste keer met elkaar aan de stok.

Maar zoals we zijn gewend van Bennifer, doet een zoen wonderen en overwint de liefde, altijd.