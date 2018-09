Tweede kans voor Geraldine Kemper

De BNN-actrice was in tranen toen ze te horen kreeg dat zij naar huis moest. Veronica van Hoogdalem voelt zich al enige tijd niet goed en ging ervan uit dat haar mede-kandidaten haar naar huis zouden laten gaan maar dat ging dus niet door. De andere deelnemers -met name de heren- voelden zich behoorlijk bedreigd door sterke Geraldine.

Maar dat liet Veronica dus niet over haar kant gaan. "Ik gá naar huis", roept de Veronica-presentatrice. "Ik ben kapot, ik moet me laten onderzoeken." Volgens de Expeditie-dokter kan Veronica wel door, maar naar dat doktersadvies luistert ze niet. "Ik ga, wat de dokter ook zegt."

Daardoor mag Geraldine blijven, maar ze gaat wel met een dubbel gevoel én een zwarte stem terug naar het kamp. "Oké, oké, ik mag blijven. Te gek", zegt de presentatrice beduusd.

De sfeer op Kamp Zuid is door het gebeuren ondertussen tot het nulput gedaald.