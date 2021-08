Paul McCartney deelt niet eerder vertoonde songtekst in boek

Paul McCartney deelt in zijn aanstaande boek The Lyrics de niet eerder vertoonde songtekst van het nummer Tell Me Who He Is. De 79-jarige muzikant wilde dat nummer met The Beatles uitbrengen, maar deed dit volgens Music News echter nooit.