John Cleese haalt uit naar BBC na verwijderen Fawlty Towers

De 80-jarige acteur stelt in gesprek met The Sydney Morning Herald dat „een van de dingen die ik heb geleerd is dat mensen een heel verschillend gevoel voor humor hebben.”

Cleese beklemtoont dat de grappen die nu ter discussie staan, juist de draak steken met het racisme binnen de Britse elite. „De Major was een oud fossiel, een overblijfsel van tientallen jaren eerder”, stelt de komiek. „We steunden zijn overtuigingen niet, we staken er de draak mee. Als mensen te stom zijn om dat te begrijpen, wat kan ik dan nog zeggen?”

De BBC heeft Cleese niet van tevoren ingelicht over het verwijderen van de aflevering. De komiek maakte halverwege de jaren zeventig twaalf afleveringen over het bouwvallige hotel Fawlty Towers met zijn tirannieke eigenaar Basil Fawlty. De reeks geldt als een van de beste televisiekomedies ooit gemaakt. In 2000 werd Fawlty Towers uitgeroepen tot beste Britse televisieprogramma van de eeuw.

Eerder deze week verwijderde Netflix al de serie Little Britain vanwege de vele sketches over donkere mensen. HBO haalde de filmklassieker Gone with the Wind offline, omdat de film volgens de zender racistische vooroordelen bevat.

„We komen in Orwelliaanse samenleving terecht waarin een kleine groep bepaalt wat de rest moet vinden, denken en zeggen. Je kunt er donder op zeggen dat elke vorm van satire onmogelijk wordt gemaakt”, zegt Wierd Duk in zijn podcast. Luister ’m hier.